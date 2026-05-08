        Haberler Gündem Güvenlik Çorum'daki uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli tutuklandı

        Çorum'daki uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli tutuklandı

        Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nın 2026 yılı içerisinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4 ay içerisinde düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 220 şüpheliden 29'u tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 01:05 Güncelleme:
        Çorum'daki uyuşturucu operasyonlarında 29 tutuklama
        Çorum İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, yılın ilk 4 ayında yürütülen operasyon ve denetimlerde 46 bin 213 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 1 kilo 167 gram sentetik kannabinoid bonzai, 183 gram sentetik kannabinoid bonzai ham maddesi, 190 gram metamfetamin, 23 gram kenevir tohumu, 11 gram kubar esrar, 10 adet extacy, 1 gram amfetamin ele geçirildiği bildirildi.

        Operasyonlarda ayrıca 3 adet elektronik hassas terazi, 33 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 19 cep telefonu, 4 ruhsatsız tabanca, 511 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 2 av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 188 bin 835 TL nakit paraya el konulduğu belirtildi.

        29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 220 şüpheliden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

        Açıklamada ayrıca, Çorum İl Jandarma Komutanlığı’nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında özellikle bağ evleri ve hobi evlerine yönelik kontrol ve denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

        Bender Abbas'ta patlama sesleri
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Arda Turan'lı Shakhtar, yarı finalde elendi!
        Gürlek'ten Yalım ve Böcek açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun'la görüştü
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        ABD'den Vatikan'a ziyaret
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        "Şampiyonluk rekorunu kırmak istiyoruz"
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
