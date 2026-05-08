Çorum'daki uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli tutuklandı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, yılın ilk 4 ayında yürütülen operasyon ve denetimlerde 46 bin 213 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 1 kilo 167 gram sentetik kannabinoid bonzai, 183 gram sentetik kannabinoid bonzai ham maddesi, 190 gram metamfetamin, 23 gram kenevir tohumu, 11 gram kubar esrar, 10 adet extacy, 1 gram amfetamin ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonlarda ayrıca 3 adet elektronik hassas terazi, 33 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 19 cep telefonu, 4 ruhsatsız tabanca, 511 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 2 av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 188 bin 835 TL nakit paraya el konulduğu belirtildi.

29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 220 şüpheliden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Açıklamada ayrıca, Çorum İl Jandarma Komutanlığı’nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında özellikle bağ evleri ve hobi evlerine yönelik kontrol ve denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.