Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Tıraş olduğu berberi tabancayla ayağından vurup kaçtı

        ÇORUM'daberber Bilal A. (39), iş yerinde tıraş ettiği kişi tarafından sol ayağından tabancayla vuruldu. Şüpheli kaçarken, Bilal A. hastaneye kaldırıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 20:33 Güncelleme: 07.10.2023 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tıraş olduğu berberi tabancayla ayağından vurup kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM'daberber Bilal A. (39), iş yerinde tıraş ettiği kişi tarafından sol ayağından tabancayla vuruldu. Şüpheli kaçarken, Bilal A. hastaneye kaldırıldı. 

        Olay, akşam saatlerinde Çepni Mahallesi Kubbeli 2. Sokak'ta meydana geldi. Berber Bilal A., iş yerine müşteri olarak gelen bir kişiyi tıraş etti. Kimliği belirsiz kişi, daha sonra ise tabancayla Bilal A.'ya ateş edip, kaçtı. Sol ayağından vurulan Bilal A. yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilal A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. 

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        Sınırdan böyle girdiler
        Sınırdan böyle girdiler
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Gol geldi!
        Gol geldi!
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Dünya depremlerle sarsıldı!
        Dünya depremlerle sarsıldı!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çorum'da bir berber müşterisi tarafından silahla yaralandı
        Çorum'da bir berber müşterisi tarafından silahla yaralandı
        İskilip'te 150 balya saman yandı
        İskilip'te 150 balya saman yandı
        İskilip çileği coğrafi işaretle tescillendi
        İskilip çileği coğrafi işaretle tescillendi
        Baba ve oğlu iş yeri sahibini bıçaklayıp ağır yaraladı, o anlar kamerada
        Baba ve oğlu iş yeri sahibini bıçaklayıp ağır yaraladı, o anlar kamerada
        Çorum'da iş yeri sahibinin bıçaklanıp darbedildiği kavga kamerada
        Çorum'da iş yeri sahibinin bıçaklanıp darbedildiği kavga kamerada
        Hitit Üniversitesinin yabancı öğrencileri "Çorum'un dış ticaret elçisi" ola...
        Hitit Üniversitesinin yabancı öğrencileri "Çorum'un dış ticaret elçisi" ola...