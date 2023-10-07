Tıraş olduğu berberi tabancayla ayağından vurup kaçtı ÇORUM'daberber Bilal A. (39), iş yerinde tıraş ettiği kişi tarafından sol ayağından tabancayla vuruldu. Şüpheli kaçarken, Bilal A. hastaneye kaldırıldı.

ÇORUM'daberber Bilal A. (39), iş yerinde tıraş ettiği kişi tarafından sol ayağından tabancayla vuruldu. Şüpheli kaçarken, Bilal A. hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Çepni Mahallesi Kubbeli 2. Sokak'ta meydana geldi. Berber Bilal A., iş yerine müşteri olarak gelen bir kişiyi tıraş etti. Kimliği belirsiz kişi, daha sonra ise tabancayla Bilal A.'ya ateş edip, kaçtı. Sol ayağından vurulan Bilal A. yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilal A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.