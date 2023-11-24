Oğuzlar Belediye Başkanı Yıldırım öğretmenleri ağırladı

Çorum'un Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçedeki öğretmenleri öğle yemeğinde ağırladı.

Yıldırım, Oğuzlar Altınkoz Tesisleri'ndeki törende yaptığı konuşmada, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Yıdırım, "Bugün bizlerle bir arada olan İlçemizde birçok kişinin yetişmesine vesile olan siz değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum." dedi.

Yemeğe Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu ve ilçede görev yapan öğretmenler katıldı.