Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

        Fiziki ve teknik takibin ardından zanlılara yönelik operasyon yapıldı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada 100 gram sentetik uyuşturucu, 40 gram esrar, 21 gram toz esrar maddesi, 13 kök Hint keneviri, 20 Hint keneviri tohumu, kenevir yetiştirmede kullanılan sera ve aydınlatma gereçleri ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP

        Benzer Haberler

        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı
        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı
        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, mezarı başında anıldı
        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, mezarı başında anıldı
        Şehit Aybüke öğretmenin adı memleketindeki kültür merkezinde yaşatılıyor
        Şehit Aybüke öğretmenin adı memleketindeki kültür merkezinde yaşatılıyor
        Çorum'da sokakta havaya ateş açan kişi yakalandı
        Çorum'da sokakta havaya ateş açan kişi yakalandı
        Şehit Aybüke öğretmenin kabrine, meslektaşları karanfil bıraktı
        Şehit Aybüke öğretmenin kabrine, meslektaşları karanfil bıraktı
        Çorum'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
        Çorum'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti