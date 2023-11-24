Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı
Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.
Fiziki ve teknik takibin ardından zanlılara yönelik operasyon yapıldı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada 100 gram sentetik uyuşturucu, 40 gram esrar, 21 gram toz esrar maddesi, 13 kök Hint keneviri, 20 Hint keneviri tohumu, kenevir yetiştirmede kullanılan sera ve aydınlatma gereçleri ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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