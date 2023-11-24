Bayat'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Çorum'un Bayat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Uçar, Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende eğitimciler saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Ardından Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri okulun konferans salonunda çeşitli gösteriler sundu.

Törende göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesinin ardından müzik öğretmeni Hüseyin Algan yönetimindeki öğrenciler şarkılar seslendirdi.

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