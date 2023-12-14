Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı; kaza anı kamerada

        ÇORUM'dayolun karşısına geçerken otomobil çarpan Fikriye Karaarslan (80), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı; kaza anı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM'dayolun karşısına geçerken otomobil çarpan Fikriye Karaarslan (80), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi İstanbul-Samsun D-100 kara yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Fikriye Karaarslan'a, Samsun yönünden İstanbul istikametine giden M.A. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Karaarslan, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaarslan, kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alınırken, çevredeki kameralara yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        Salda'da Mars'ı araştırıyorlar!
        Salda'da Mars'ı araştırıyorlar!
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Yılın en iyisi! Her yerden izlenebilecek
        Yılın en iyisi! Her yerden izlenebilecek
        Simpson'lardaki güneş fırtınası sahnesi gündem oldu
        Simpson'lardaki güneş fırtınası sahnesi gündem oldu
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti

        Benzer Haberler

        Çorum'da 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı
        Çorum'da 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı
        Çorum'da bekçilerden kaçan zanlıların ofisinde uyuşturucu ele geçirildi
        Çorum'da bekçilerden kaçan zanlıların ofisinde uyuşturucu ele geçirildi
        Çorum'da bir yolcu, otobüs muavini tarafından darbedildi
        Çorum'da bir yolcu, otobüs muavini tarafından darbedildi
        Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi
        Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi
        Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da tamamlandı
        Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da tamamlandı
        Çorum'da bir kişi silahla yaralandı
        Çorum'da bir kişi silahla yaralandı