Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı; kaza anı kamerada

ÇORUM'dayolun karşısına geçerken otomobil çarpan Fikriye Karaarslan (80), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi İstanbul-Samsun D-100 kara yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Fikriye Karaarslan'a, Samsun yönünden İstanbul istikametine giden M.A. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Karaarslan, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaarslan, kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alınırken, çevredeki kameralara yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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