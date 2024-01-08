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        30 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

        ÇORUM´da aranan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 30 yıl 10 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan Şahin B, (30) yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:27 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:30
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        30 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
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        ÇORUM´da aranan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 30 yıl 10 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan Şahin B, (30) yakalandı.

        Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri iki ayrı hırsızlık suçu, 3 adet konut dokunulmazlığını ihlal, iki silah kanununa muhalefet ve basit yaralama olmak üzere toplam 8 ayrı suçtan toplam 30 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası ile aranan Şahin B.'yi, saklandığı adreste yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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