30 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
ÇORUM´da aranan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 30 yıl 10 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan Şahin B, (30) yakalandı.
ÇORUM´da aranan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 30 yıl 10 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan Şahin B, (30) yakalandı.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri iki ayrı hırsızlık suçu, 3 adet konut dokunulmazlığını ihlal, iki silah kanununa muhalefet ve basit yaralama olmak üzere toplam 8 ayrı suçtan toplam 30 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası ile aranan Şahin B.'yi, saklandığı adreste yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
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