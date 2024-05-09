Atölye kiralayıp, kaçak elektrik çekerek Bitcoin üreten şüpheliye gözaltı
ÇORUM'da kullanılmayan tekstil atölyesini kiralayıp, kaçak elektrik çekerek sanal ortamda Bitcoin üretimi yapan S.
ÇORUM’da kullanılmayan tekstil atölyesini kiralayıp, kaçak elektrik çekerek sanal ortamda Bitcoin üretimi yapan S.A. (29), gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A.’nın uzun süredir kullanılmayan tekstil atölyesini 6 ay önce kiralayıp, içerisine yerleştirdiği cihazla sanal ortamda Bitcoin ürettiğini tespit etti. Ekipler, 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası bugün operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, bir tanesi 10 bin dolar olan 16 Bitcoin üreten cihaz ve buna bağlı internet bağlantı sistemi ele geçirildi. Ayrıca, S.A.’nın kaçak elektrik çekerek cihazları çalıştırdığı tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Öte yandan S.A.’nın elektronik sistemi belli aralıklarla tek başına kurduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.