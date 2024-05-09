Yeniköy'de geleneksel Hıdırellez yemeği
Çorum'da Yeniköylü vatandaşlar, geleneksel Hıdırellez yemeğinde bir araya geldi.
Çorum'da Yeniköylü vatandaşlar, geleneksel Hıdırellez yemeğinde bir araya geldi.
Köyde baharın habercisi Hıdırellez nedeniyle her yıl düzenlenen Hıdırellez yemeği, bu yıl da yapıldı.
Etkinlik kapsamında köy okulunun bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar, pişirdikleri yemekleri birlikte yedi.
Yemeğin ardından vatandaşlar, bol ve bereketli bir tarım sezonu geçirmek için dua etti.
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