Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Yeniköy'de geleneksel Hıdırellez yemeği

        Çorum'da Yeniköylü vatandaşlar, geleneksel Hıdırellez yemeğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:47 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniköy'de geleneksel Hıdırellez yemeği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da Yeniköylü vatandaşlar, geleneksel Hıdırellez yemeğinde bir araya geldi.

        Köyde baharın habercisi Hıdırellez nedeniyle her yıl düzenlenen Hıdırellez yemeği, bu yıl da yapıldı.

        Etkinlik kapsamında köy okulunun bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar, pişirdikleri yemekleri birlikte yedi.

        Yemeğin ardından vatandaşlar, bol ve bereketli bir tarım sezonu geçirmek için dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        Sahillerde karavan işgali
        Sahillerde karavan işgali
        İmza sayısında son durum ne?
        İmza sayısında son durum ne?
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Laçin'de öğrenciler annelerine mektup yazarak kitap okumalarını istedi
        Laçin'de öğrenciler annelerine mektup yazarak kitap okumalarını istedi
        Çorum'da kaçak teçhizat ve elektrikle bitcoin madenciliği yapan kişi yakala...
        Çorum'da kaçak teçhizat ve elektrikle bitcoin madenciliği yapan kişi yakala...
        Mecitözü'nden çiftçiler Samsun'da Salep Hasat Şenliği'ne katıldı
        Mecitözü'nden çiftçiler Samsun'da Salep Hasat Şenliği'ne katıldı
        Kargı'da Trafik Haftası kutlandı
        Kargı'da Trafik Haftası kutlandı
        Sungurlu Belediye Başkanı Dere'den Ampute Milli Futbol Takımı'na ziyaret
        Sungurlu Belediye Başkanı Dere'den Ampute Milli Futbol Takımı'na ziyaret
        Dodurga'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Dodurga'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı