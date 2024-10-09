Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        13 yaşındaki çocuğun başından vurulmasında tutuklu yargılanan baba ve kıza hapis ve tahliye

        ÇORUM'da, 2 yıl önce o dönem 13 yaşında olan Emir Şakir T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:55 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        13 yaşındaki çocuğun başından vurulmasında tutuklu yargılanan baba ve kıza hapis ve tahliye
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM'da, 2 yıl önce o dönem 13 yaşında olan Emir Şakir T.’nin (13) arazide başından vurularak ağır yaralanmasına ilişkin tutuklu yargılanan Sadık T. ve kızı Berivan T., iyi hal indirimiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, cezaevinde oldukları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

        Olay, Bayat ilçesinde, 7 Temmuz 2022'de meydana geldi. Hayvanları otlamak için araziye giden Emir Şakir T., başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan Emir Şakir T., Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Emir Şakir T., savcılığa verdiği ifadesinde, kendisini, akrabaları Sadık T. (50), çocukları Berivan T. (19) ve Mehmet T.'nin (21) vurduğunu söyledi. Bunun üzerine baba ve 2 çocuğu gözaltına alındı. İfadeleri alınan 3 şüpheliden baba ve kızı tutuklandı.

        Hazırlanan iddianameye, Sadık T. ile kızı Berivan T. ve Mehmet T. hakkında 'Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

        'İFTİRA ATIYORLAR'

        İki 2 yıl süren davanın dün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra taraf yakınları ve avukatlar katıldı. Avukatların savunmalarının ardından sanıklara son sözleri soruldu. Tutuklu sanıklardan Sadık T., "Daha önceki ifadelerimde de söyledim, şimdi de söylüyorum. Ben o gün arazideki hayvanlarımı köye getirmek için gitmiştim, çocuğun yerde yattığını gördüm. Başında büyük bir yara vardı. Ne benim ne de çocuklarımın bu olayla ilgisi yok. Bize iftira atıyorlar. Ben iki yıldır bu suçlamadan dolayı tutukluyum. O gün biz çocuğu bulmasaydık şimdi yaşamıyor olacaktı. Tahliyemi talep ediyorum, yüce adalet yerini bulsun istiyorum. Bu olayla uzaktan yakından hiçbirimizin hiçbir alakası yok" dedi.

        'HEPİMİZ SUÇSUZUZ'

        Berivan T. ise son savunmasında, "Ben suçsuzum, babam ve kardeşim de suçsuz. Bu suçlama çok zorumuza gidiyor. Çocuğu biz vurmadık. O bizim akrabamızın çocuğudur. Ben zamanında onu yedirdim, içirdim. Ona nasıl zarar verebiliriz? Biz o gün arazideki hayvanlarımızı almak için oraya gittiğimizde yerde yatıyordu. Bir iftira yüzünden 2 yıldır tutuklu yargılanıyoruz. Bize iftira atıyorlar" diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, kararını açıklayarak tutuklu sanıklar baba ve kızını, iyi hal indirimi uygulayıp, 10 yıl 3 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, tahliyelerine hükmetti. Tutuksuz sanık Mehmet T. ise duruşmadan beraat etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        Musk: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor
        Musk: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        4 çocuk muhafaza altında!
        4 çocuk muhafaza altında!
        Discord'a erişim engeli
        Discord'a erişim engeli
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!
        Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        Ücret maaş dengesi değişti
        Ücret maaş dengesi değişti

        Benzer Haberler

        Çorum'da parkta buluştuğu kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Çorum'da parkta buluştuğu kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Çorum'da araçlarında uyuşturucu bulunan 3 kişi yakalandı
        Çorum'da araçlarında uyuşturucu bulunan 3 kişi yakalandı
        Çorum'da çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili akrabalarına 10 yıl 3 ay 22'...
        Çorum'da çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili akrabalarına 10 yıl 3 ay 22'...
        Çorum'da 5,80 promil alkolü çıkan sürücüye 40 bin lira ceza kesildi
        Çorum'da 5,80 promil alkolü çıkan sürücüye 40 bin lira ceza kesildi
        Çorum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Çorum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Çorum'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı