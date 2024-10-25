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        Servis minibüsünün sürücüsü kaçtı, araç sahibine 45 bin TL ceza kesildi

        ÇORUM'da uygulama yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan servis minibüsü sürücüsü kaçıp, bir binaya saklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 13:11 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:15
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        Servis minibüsünün sürücüsü kaçtı, araç sahibine 45 bin TL ceza kesildi
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        ÇORUM'da uygulama yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan servis minibüsü sürücüsü kaçıp, bir binaya saklandı. Otoparka çekilen aracın sahibine ise 45 bin lira ceza uygulandı.

        Şenyurt Caddesi'nde dün akşam saatlerinde denetim yapan Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'Dur' ihtarında bulunduğu okul servisi minibüsünün sürücüsü yoluna devam etti. Bir kişiyi yolda indiren sürücü, Şenyurt 6'ncı Sokak'a geldiğinde, aracından inip bir binaya girerek izini kaybettirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaparken, sürücünün yakalanması için de çalışma başlatıldı. Minibüsün ruhsat sahibine ise 45 bin lira ceza yazıldı. Minibüs, ekipler tarafından otoparka çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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