Çorum'da 6 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama; yaralılar var
ÇORUM'da 6 katlı bir apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.
ÇORUM'da 6 katlı bir apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu belirtilirken, adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’ndeki 6 katlı Hilal Apartmanı’nda saat 14.30 sıralarında patlama oldu. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama, büyük paniğe neden oldu. Patlamada apartmanda ve çevresindeki binalarda hasar oluştu. Yaralıların olduğu belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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