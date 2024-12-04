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        İstanbul'dan Çorum'a gelip yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar; 2 şüpheliden 1'i rezidansta yakalandı

        İSTANBUL'dan Çorum'a gelerek kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, yaşlı bir çifti 5 milyon TL dolandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 19:45 Güncelleme: 04.12.2024 - 19:50
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        İstanbul'dan Çorum'a gelip yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar; 2 şüpheliden 1'i rezidansta yakalandı
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        İSTANBUL’dan Çorum’a gelerek kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, yaşlı bir çifti 5 milyon TL dolandıran 2 şüpheli İstanbul’da yakalandı. Şüphelilerden 1’inin rezidansta yakalandığı öğrenildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Y. (72) ve eşi N.Y.’yi (71) kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 5 milyon TL dolandırılan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında; dolandırıcılığı E.K. (34) ve Ö.Ü.’nün (23) İstanbul’dan Çorum’a gelip, yaptığı belirlendi. İstanbul’a giden ekipler, Ö.Ü.’yü kaldığı evde, E.K.’yı ise rezidansta yakalayıp, gözaltına aldı. 2 şüpheli de işlemleri için Çorum’a getirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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