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        Devrilen otomobilinde cesedi bulunan Samet'in babasının kimlik şüphesi

        ÇORUM'da kaybolduktan 5 gün sonra devrilen otomobilinde Samet Şeker'in (22) ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürerken, kız arkadaşı M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:17 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:20
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        Devrilen otomobilinde cesedi bulunan Samet'in babasının kimlik şüphesi
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        ÇORUM'da kaybolduktan 5 gün sonra devrilen otomobilinde Samet Şeker'in (22) ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürerken, kız arkadaşı M.S.'ye ait kimlik olay yerinde bulundu. Şeker'in babası Esat Şeker, "Olaydan 113 gün sonra bu nüfus cüzdanının bulunması olayı bambaşka yöne götürdüğüne olan inancımı artırmıştır" dedi.

        Çorum'da 22 Eylül 2024'te 06 DA 0069 plakalı otomobiliyle birlikte kaybolan Samet Şeker, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve arkadaşlarından oluşan 50 kişilik bir ekiple, kent genelinde arandı. Aramalar sonucunda Şeker kaybolduğu tarihten 5 gün sonra Çorum-İskilip yolu üzerinde bir evin bahçesinde devrilmiş haldeki 06 DA 0069 plakalı otomobilin içerisinde ölü bulundu.

        EN SON KIZ ARKADAŞI İLE İLETİŞİME GEÇMİŞ

        Şeker'in ailesi şikayetçi olurken, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Esat Şeker, olayın 'kaza' olarak nitelendirilemeyeceğini, oğlunun bir cinayete kurban gitmiş olabileceğinden şüphelendiğini ifade etti. Soruşturma kapsamında Samet Şeker'in kaybolmadan önce en son iletişime geçtiği kişi olan kız arkadaşı M.S., Samet'in arkadaşı E.D. ile M.S.'nin kız arkadaşı R.U. ile ağabeyi R.U. ve kuzenleri M.T. ve C.G.'nin ifadelerine başvuruldu.

        KANLI KİMLİK BULUNDU

        Olayla ilgili Samet Şeker'in kesin ölüm sebebine dair otopsi raporları beklenirken, otomobilin bulunduğu noktada bağ evi bulunan A.D., evin bahçesinde çalışırken M.S.'ye ait kimlik buldu. Durumu aileye bildiren A.D., daha sonra olayla ilgili soruşturmaya dahil edilmek üzere M.S.'ye ait kimliği Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

        'YAŞANAN SON GELİŞME, İDDİAMIZI GÜÇLENDİRDİ'

        Samet Şeker’in babası Esat Şeker, "Olay yerinde yaptığımız onca incelemelerimiz ve alınan ifadelerdeki çelişkiler ve malum olaydan 113 gün sonra bu nüfus cüzdanının bulunması olayı bambaşka yöne götürdüğüne olan inancımı artırmıştır. Olay yeri trafik kazası raporu düzenlese de kaza yerine uygun hiçbir delil ve materyal bulunmamış olması dikkat çekicidir. Olay yerindeki ilk bulgular da olayın cinayet olma olasılığını daha çok güçlendirmiştir. Olayı Çorum İl Emniyet Müdürlüğümüz ekipleri ile Çorum Başsavcılığının titizlikle sürdürdüğüne inancımız tam. Ancak birileri olayı özellikle ve kesin bir dille sıradan trafik kazası gibi adeta gösterme gayretlerini de üzülerek müşahede etmekteyiz. Bu bizi daha çok üzmektedir. Samet, tek oğlum, her şeyimdi. Onu her şeyden koruyarak vatana, devlete hayırlı bir evlat olarak yetiştirdim. Daha vatani görevini de yeni bitirip, gelmiş işe de başlamıştı. Oğlum yaramaz birisi olsa, kaza der geçerdim. Ama oğlum öyle birisi değildi. Ne olduysa o kızla tanıştıktan sonra oldu. Olaydaki tüm şüpheliler, bildiklerini doğru şekilde açıklamak zorundadırlar. Bunu böyle düşünüyorum ve inanıyorum ki adalet mutlaka yerini bulacaktır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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