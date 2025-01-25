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        Bakan Tunç: Ucu nereye dokunursa dokunsun, sonuna kadar takipçisiyiz

        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki otel yangınına ilişkin, "Sorumluların yargının huzuruna çıkarılarak hesap vermeleri sağlanacak ve cezalandırılmaları sağlanacaktır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 16:29 Güncelleme: 25.01.2025 - 16:35
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        Bakan Tunç: Ucu nereye dokunursa dokunsun, sonuna kadar takipçisiyiz
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        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki otel yangınına ilişkin, "Sorumluların yargının huzuruna çıkarılarak hesap vermeleri sağlanacak ve cezalandırılmaları sağlanacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Orada, o acıyı milletimize yaşatanlar, bağımsız Türk yargısı huzurunda hesabı verecekler. Ucu nereye dokunursa dokunsun, sonuna kadar takipçisiyiz" dedi.

        AK Parti 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Çorum'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kongre öncesinde Çorum Valiliği'ni ziyaret etti. Çorum Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan Bakan Tunç, Bolu'da gerçekleşen otel yangını için kusurlu olan herkesin cezalandırılacağını belirtti. Tunç, "Bugün buruk bir kongre yapıyoruz. Bu burukluğun sebebi, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen acı hadisedir. Orada bir otel yangınında 78 vatandaşımızı kaybetmenin maalesef derin acısını yaşıyoruz. Derin ve büyük bir acı yaşıyoruz. Rabb’im bizlere ve milletimize böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. Yangın kurtarma çalışmaları ile beraber tabii ki adli soruşturmalar da başladı. Etkili bir soruşturma yaparak, yangının nedeninin ve bu yangının ortaya çıkmasına sebep olan kişilerin adli soruşturmalarını devam ettiriyoruz. Şu anda İTÜ'nün bilim adamlarından oluşan, profesör ve akademisyenlerden oluşan bilirkişi kurulu bölgede incelemelerini daha da derinleştirdiler. Bir ön rapor için bilirkişi çalışmaları başlamıştı. Sonradan ortaya çıkan deliller, yangına neden olan ve orada bulunan kamera görüntüleri sonrasında soruşturmayı daha da derinleştirmeye devam ettik. İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine ve İnşaat fakültelerinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Tabii bu detaylı incelemeden, soruşturmanın genişletilmesinden ve derinleştirilmesinden dün rahatsız olanlar oldu" diye konuştu.

        'MAALESEF ORTAYA BİR KORSAN METİNLE YAPILMIŞ RAPOR ORTAYA ÇIKTI'

        Bakan Tunç, "Maalesef ortaya bir korsan metinle yapılmış rapor ortaya çıktı. Cumhuriyet başsavcılığına sunulmamış olan bir metni rapor diye ortaya çıkararak kamuoyunun gündemini meşgul etmeye çalıştılar. Bir kere bu 78 vatandaşımızın ailelerine büyük saygısızlıktır. Soruşturmanın derinleştirilmesinden neden rahatsız oluyorsunuz? Akademisyenlerin, bilim insanlarının yangının sebebini, yangının sorumlularını, kusurlularını bulmaya çalışmasından kim, neden rahatsız olur? Burada bilim adamlarımız sonuna kadar, en ince detayına kadar mevzuatımızda kimler sorumlu gösterilmişse ve o yangının çıkmasına kimler sebep olmuşsa, kimlerin burada ihmali, kusuru varsa bilimsel bir araştırmayla o soruşturma kapsamında ortaya çıkarılacak. Sorumluların yargının huzuruna çıkarılarak hesap vermeleri sağlanacak ve cezalandırılmaları sağlanacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Orada, o acıyı milletimize yaşatanlar, bağımsız Türk yargısı huzurunda hesabı verecekler. Ucu nereye dokunursa dokunsun, sonuna kadar takipçisiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu kararlılığı sürekli ifade ediyor. Bu kararlılık içerisinde yargı teşkilatımızı etkilemeye çalışanlar, o kötü niyetlere de fırsat vermeden yargının maddi gerçeği çıkarması noktasındaki kararlılığımızı da sürdürmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.

        ÇORUM'A YENİ ADALET BİNASI

        Çorum'a adalet binası müjdesi ile geldiklerini söyleyen Bakan Tunç, "Çorum ülkemizin önemli bir şehridir. Alacahöyük'ten Hattuşa'ya kadar medeniyetlere beşiklik yapmış bir şehirdir. Tarih ve kültür şehridir. Selçuklu ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Sürekli büyüyen ve ihracatta ülkemizdeki öncü şehirlerden biridir. Çorum'a yaptıklarımız ve yapacaklarımız var. Adalet Bakanlığı olarak Çorum'a bir müjde ile geldik. Çorum'a 25 bin metrekare ve şu anki binasından daha büyük olan bir adalet binasını kazandıracağız. 2025 yatırım programına bu binayı aldık. Çorum'da yargı hizmetlerinin daha kaliteli olması noktasındaki gayretimizi sürdüreceğiz. 100 milyonun üzerinde bir kaynak aktararak, Çorum'daki hakim, savcı ve adalet personelimiz için adalet konutları ile ilgili desteğimizi de vermiş bulunuyoruz" diye konuştu.

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