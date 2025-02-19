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        Aracı yol ortasında arıza yapan sürücünün yardımına polis ekipleri yetişti

        ÇORUM'da cadde ortasında hafif ticari aracı arızalanan sürücüye polis ekipleri yardımcı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 18:46 Güncelleme: 19.02.2025 - 18:52
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        Aracı yol ortasında arıza yapan sürücünün yardımına polis ekipleri yetişti
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        ÇORUM'da cadde ortasında hafif ticari aracı arızalanan sürücüye polis ekipleri yardımcı oldu. Yolda kalan aracı polisler itekleyerek, müsait bir yere çekilmesini sağladı.

        Çorum'un Gazi Caddesi'nde görev yapan trafik polisleri cadde ortasında arıza yapan hafif ticari araç sürücünün yardımına koştu. Kar yağışı altında arıza yapan aracı bir polis memuru kullanırken, diğeri ise itekleyerek müsait bir yere çekilmesini sağladı. Polislerin bu yardımı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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