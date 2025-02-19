Aracı yol ortasında arıza yapan sürücünün yardımına polis ekipleri yetişti

Çorum'un Gazi Caddesi'nde görev yapan trafik polisleri cadde ortasında arıza yapan hafif ticari araç sürücünün yardımına koştu. Kar yağışı altında arıza yapan aracı bir polis memuru kullanırken, diğeri ise itekleyerek müsait bir yere çekilmesini sağladı. Polislerin bu yardımı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇORUM'da cadde ortasında hafif ticari aracı arızalanan sürücüye polis ekipleri yardımcı oldu. Yolda kalan aracı polisler itekleyerek, müsait bir yere çekilmesini sağladı.

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