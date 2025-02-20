Çorum'da kar; sürücüler zor anlar yaşadı

ÇORUM’da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, karayolu kapandı. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalarla kapanan yol, 1 saat içerisinde kontrollü olarak trafiğe tekrar açıldı.

Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan kar ve soğuk hava, Çorum’da da etkisini gösterdi. Yoğun şekilde yağan kar ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışının şiddetli olduğu Çorum-Osmancık Karayolu Kırkdilim mevkisinde yol trafiğe kapandı. Çok sayıda araç kar nedeniyle yolda kaldı, uzun kuyruklar oluştu. Trafik ve Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalarla kapanan yol, 1 saat sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.