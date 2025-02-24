Şehidin annesine ev sözünü bakanlık yerine getirecek
PENÇE-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun Çorum'un Bayat ilçesinde yaşayan annesine verdiği ev sözünü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerine getirecek.
PENÇE-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun Çorum'un Bayat ilçesinde yaşayan annesine verdiği ev sözünü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerine getirecek. Bakan Murat Kurum’un, şehidin annesinin evinin yeniden inşa edilmesi için talimat verdiği belirtildi.
Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, 20 Şubat’ta bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit Uslu, önceki gün memleketi Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Uslu’nun annesine verdiği ev sözü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatı doğrultusunda hayata geçirilecek. Bakan Kurum, Çorum Valisi Ali Çalgan ve Bakanlık yetkililerine, şehidin annesinin evinin yeniden inşa edilmesi için talimat verdi. Şehidin ailesinin Çukuröz köyündeki evi yeniden inşa edilecek.
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