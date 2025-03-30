Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Kaza, Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana geldi. Caddeden sola dönüş yapmak isteyen Yasin T. (20) idaresindeki 19 NC 503 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammet Furkan İ. (24) yönetimindeki 19 AER 413 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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