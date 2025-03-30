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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

        ÇORUM'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 16:23 Güncelleme: 30.03.2025 - 16:25
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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
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        ÇORUM'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana geldi. Caddeden sola dönüş yapmak isteyen Yasin T. (20) idaresindeki 19 NC 503 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammet Furkan İ. (24) yönetimindeki 19 AER 413 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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