Çorum'da 2 grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı
ÇORUM'unAlaca ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
ÇORUM'unAlaca ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Alaca ilçesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada A.Y. ve M.F.C. tüfekle vurularak yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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