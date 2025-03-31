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        Çorum'da 2 grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı

        ÇORUM'unAlaca ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:35
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        Çorum'da 2 grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı
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        ÇORUM'unAlaca ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Alaca ilçesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada A.Y. ve M.F.C. tüfekle vurularak yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

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