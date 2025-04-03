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        Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı: Takımdan memnunum

        ÇORUM FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, takımının gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 18:17 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:20
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        Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı: Takımdan memnunum
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        ÇORUM FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, takımının gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

        Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Şanlı, Pendikspor karşısında 2-0 öne geçtikleri mücadeleyi 2-2 tamamlamanın psikolojik olarak takımı etkilediğini belirterek, "Özellikle ilk yarıdaki performansımız bizim için değerliydi. İkinci yarıda skoru koruma adına biraz geride kaldık ama yine de fırsatlar bulduk. Genel olarak baktığımızda son 3 maçta istediğimiz puanı aldık diyebiliriz. Önemli olan oyuncuların gösterdiği reaksiyon ve mücadele. Önümüzdeki maçın önemini biliyoruz ve taraftarımızın desteğiyle sahada en iyi performansı göstermek istiyoruz" dedi.

        Göreve geldikten sonra 3 maça çıkan Tuncay Şanlı, takımın toparlanma sürecine değinerek, "Oyuncularımız psikolojik olarak hazır hale geldi ve sahada buna karşılık verdiler. Onların gösterdiği performanstan memnunum. Gençlerbirliği’nin 11 maçlık yenilmezliği vardı, orada oyuncuların müdahalelere biran önce cevap vermesi çok önemliydi. Herkesin bir hedefi var ve biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Play-off’un içerisindeyiz ve bu hedeften de kopmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Geraldo’nun son durumu hakkında da bilgi veren Şanlı, "Geraldo yaklaşık 10 gün önce deneme amaçlı antrenmanlara katıldı ancak ağrıları nüksetti. Önümüzdeki hafta içi takıma dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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