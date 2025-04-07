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        Polisin 'Sana adam sözü demesi' üzerine benzin dolu bidonu bırakıp intihardan vazgeçti

        ÇORUM'da Satılmış K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 00:05 Güncelleme: 07.04.2025 - 00:10
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        Polisin 'Sana adam sözü demesi' üzerine benzin dolu bidonu bırakıp intihardan vazgeçti
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        ÇORUM'da Satılmış K. (44), 4 ay birlikte olduğu kadının kendisini terk etmesi üzerine evinin önüne gidip, yağında bidonla getirdiği benzini üzerine döküp, intihara kalkıştı. Olay yerine gelen polislerin "Adam sözü veriyoruz, seni o kişiyle görüştüreceğiz” demesi üzerine Satılmış K., elindeki benzin bidonunu ve çakmağı bıraktı.

        Olay, Çorum Sanayi Sitesi 1. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Satılmış K., 4 aydır birlikte olduğu kadının kendisini terk etmesinin ardından bunalıma girdi. Satılmış K., benzin dolu bidon ile kadının yaşadığı evin önüne gitti. Burada üzerine benzin döken Satılmış K., kadının yanına gelmesini isteyerek bağırmaya başladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Satılmış K.'yı ikna edebilmek için uzun süre çaba harcadı. Bir polisin “Adam sözü veriyoruz, seni o kişiyle görüştüreceğiz” sözü üzerine Satılmış K., elindeki benzin bidonunu ve çakmağı yere bırakarak intihardan vazgeçti.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Satılmış K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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