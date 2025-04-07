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        TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü

        ÇORUM'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hamit Pempe yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 00:19 Güncelleme: 07.04.2025 - 00:25
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        TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü
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        ÇORUM’da TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hamit Pempe yaşamını yitirdi.

        Kaza, Çorum’un Sungurlu ilçesi Arifegazili mevkisinde meydana geldi. Hamit Pempe idaresindeki 19 AFT 453 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu önünde seyir halinde olan Hasan Hüseyin Y. idaresindeki 06 ERB 595 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR'ın altına giren otomobil hurdaya dönerken, sürücü Hamit Pempe araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla araçtan çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamit Pempe yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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