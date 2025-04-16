Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

        ÇORUM Kapalı Spor Salonu'nda 15-16 Nisan tarihleri arasında yapılan U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda final müsabakalarının ardından kupalar sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 21:23 Güncelleme: 16.04.2025 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇORUM Kapalı Spor Salonu’nda 15-16 Nisan tarihleri arasında yapılan U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda final müsabakalarının ardından kupalar sahiplerini buldu.

        Takımlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (153), 2. Erzincan İl Özel İdare (104), 3. Yalova Termal Spor Kulübü (85);

        turnuvanın teknik sporcusu, Sevim Akbaş, centilmen sporcusu Elmira Yasin ve centilmen antrenörü ise Volkan Asan seçildi.

        Kilolarında kürsüye çıkan sporcular:

        50 Kg: 1. Nil Aktaş (Kırklareli Lüleburgaz), 2. Nazlıcan Kaya (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Yağmur Karabacak (Afyon Taşoluk) ve Songül Kavak (Aydın Kuyucak Belediyesi)

        55 Kg: 1. Tuba Demir (Yalova Termal), 2. Edanur Beyrut (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Şeyma Çacar (Zonguldak Akademi) ve Şeyda Salim (Hakkari Güreş)

        59 Kg: 1. Sevim Akbaş (Trabzon Ferdi), 2. Sude Topal (Antalya Büyükşehir Belediyesi), 3. Songül Aydemir (Erzincan İl Özel İdare) ve Safiye Yasin (Erzincan İl Özel İdare)

        65 Kg: 1. Beyzanur Akkuş (Trabzon Büyükşehir Belediyesi), 2. Zehra Zeynep Güvenç (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi), 3. Duygu Gen (Balıkesir Kepsut) ve Cansu Gündüz (Tekirdağ Çorlu)

        72 Kg: 1. Hatice Nur Sarı (Ankara ASKİ), 2. Eylem Engin (Edirne Serhat), 3. Ela Toplu (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve Nazar Bektaş (Yalova Termal)

        53 Kg: 1. Remziye Karadağ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Elif Atakan (Antalya Büyükşehir Belediyesi),3.Şevval Çayır (Yalova Termal) ve Fatma Yılmaz (Afyon Taşoluk)

        57 Kg: 1. Büşra Cengiz (Tekirdağ Çorlu),2.Özlem Gürsoy (Erzincan İl Özel İdare), 3. Betül Otay (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve Havva Konca (Afyon Taşoluk)

        62 Kg: 1. Büşra Efe (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Dilan Tan (Yalova Termal), 3.Elif Sude Elmalı (Yozgat 1959) ve Edanur Kanca (Yalova Termal)

        68 Kg: 1. Elif Şevval Kurt (Trabzon Büyükşehir Belediyesi),2.Ayşe Erkan (Erzincan İl Özel İdare), 3.İlayda Çin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve Zeynep Sucu (Antalya Büyükşehir Belediyesi)

        76 Kg: 1. Elmiria Yasin (Erzincan İl Özel İdare),2.Hazal Tabak (Zonguldak Akademi),3.Ceren Işık (Ağrı GSK) ve Güler Yağmur Türkoğlu (Samsun Tekkeköy)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Sırrı! Etme!
        Sırrı! Etme!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        16 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        16 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!

        Benzer Haberler

        20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da sona erdi
        20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da sona erdi
        Zirai dondan etkilenen Oğuzlar'da TARSİM'in hasar tespit çalışması başladı
        Zirai dondan etkilenen Oğuzlar'da TARSİM'in hasar tespit çalışması başladı
        Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Çorum'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Çorum'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        20 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı
        20 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı
        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 31 şüpheli yakalandı
        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 31 şüpheli yakalandı