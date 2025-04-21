Devrilen motosikletin sürücüsü Emirhan öldü, arkadaşı yaralandı

Kaza, dün saat 00.30 sıralarında Hacıpiri Mahallesi İskilip Çorum Caddesi’nde meydana geldi. Emirhan İpek’in kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, devrildi. Kazada, İpek ile arkasında bulunan arkadaşı Sefa Akkuş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından, İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Emirhan İpek doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. İpek’in cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.