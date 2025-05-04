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        Çorum FK - Şanlıurfaspor: 2-1

        STAT:Çorum ŞehirHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Ömer Lütfü Aydın, Hasan ErdoğanÇORUM FK: Ahmet Said Kıvanç, Eren Tunalı, Loick Landre (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 19:02 Güncelleme: 04.05.2025 - 19:05
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        Çorum FK - Şanlıurfaspor: 2-1
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        STAT:Çorum Şehir

        HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Ömer Lütfü Aydın, Hasan Erdoğan

        ÇORUM FK: Ahmet Said Kıvanç, Eren Tunalı, Loick Landre (Dk. 60 Zargo Toure), Ferhat Yazgan, Hasanege Akdoğan, Atakan Akkaynak (Dk. 75 Ali Akman), Kadir Seven, Geraldo (Dk. 83 Ozan Sol), Erkan Yaş, Atakan Cangöz (Dk. 83 Coşqun Diniyev), Eren Karadağ (Dk. 61 Suat Kaya)

        ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Phlip Awuku, Leandro Kappel (Dk. 69 Safa Kınalı), Akabueze, Sambou, Hasan Hüzeyin Acar (Dk. 46 Hakan Erçelik), Alpay Çelebi, Uchenna Ogundu, Amar Begiç, Çağrı Giritlioğlu

        GOLLER: Dk. 78 Ali Akman, Dk. 90+9 Suat Kaya (Çorum FK), Dk. 41 Sambou (Şanlıurfaspor)

        SARI KARTLAR: Kadir Seven, Ozan Sol (Çorum FK), Hasan Hüseyin Acar, Çağrı Giritlioğlu, Amar Begiç (Şanlıurfaspor)

        1'nci Lig'de Çorum FK, Şanlıurfaspor'u ağırladığı maçı 2-1 kazandı.

        41’inci dakikada sol kanattan Leandro Deyrino Kappel’in ortasına yükselen Bouly Junior Sambou topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-1 sonuçlandı.

        78’inci dakikada sol kanattan açılan topu sağa çeken Ali Akman topu ağlarla buluşturarak beraberliği yakaladı: 1-1

        90+9’da Suat Kaya’nın şutunda top ağlarla buluştu: 2-1

        Karşılaşma 2-1 sonuçlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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