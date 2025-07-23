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        Araçta başından tabancayla vuruldu; yanındaki 2 arkadaşı gözaltına alındı

        ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği araçta başından tabancayla vurulan Murat Kaz, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:39 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:39
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        Araçta başından tabancayla vuruldu; yanındaki 2 arkadaşı gözaltına alındı
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        ÇORUM’un Sungurlu ilçesinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği araçta başından tabancayla vurulan Murat Kaz, ağır yaralandı. Olayla ilgili yanındaki 2 arkadaşı gözaltına alındı.

        Olay, dün gece Sunguroğlu Mahallesi Şehir Parkı yakınlarında yakınında meydana geldi. 19 AAE 600 plakalı hafif ticari araçta sohbet eden 3 arkadaştan Murat Kaz, tabancayla başından vuruldu. Arkadaşları Bünyamin K. ile Şeref T. tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Murat Kaz buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Murat Kaz’ın tedavisi sürerken, Bünyamin K ve Şeref T. polis tarafından gözaltına alındı. Bünyamin K.’nin ilk ifadesinde sohbet ederken elindeki silahın kazara ateş aldığını, merminin Murat Kaz’ın başına isabet ettiğini söylediği belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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