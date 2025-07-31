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        Ters dönen otomobilinde ölü bulunan Samet'in babası: Oğlum cinayete kurban gitti

        ÇORUM'dakayıp olarak aranırken ters dönen otomobilinde cansız bedeni bulunan Samet Şeker'in (22) babası Esad Şeker, "Oğlumun trafik kazasında öldüğü söyleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:23 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:23
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        Ters dönen otomobilinde ölü bulunan Samet'in babası: Oğlum cinayete kurban gitti
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        ÇORUM'dakayıp olarak aranırken ters dönen otomobilinde cansız bedeni bulunan Samet Şeker'in (22) babası Esad Şeker, "Oğlumun trafik kazasında öldüğü söyleniyor. Oğlum trafik kazasında ölmedi. Oğlum birileri tarafından cinayete kurban gitti" dedi.

        Çorum'da 22 Eylül 2024'te evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Samet Şeker için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Şeker'in içinde bulunduğu otomobil, 5'inci günde İskilip yolu Dut köyü mevkisinde bir bağ evinin bahçesinde ters dönmüş halde bulundu. Samet Şeker'in cansız bedenine de direksiyon başında ulaşıldı. Soruşturma kapsamında Şeker'in kız arkadaşı dahil toplam 8 kişinin ifadesine başvuruldu. Bu kişiler ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Hukuki süreç devam ederken, Samet Şeker'in babası Esad Şeker, annesi Kevser Şeker ile kız kardeşleri, Samet'in doğum gününde mezarını ziyaret edip, çiçek dikti.

        'KAMERA KAYITLARI BULUNAMADI'

        Baba Şeker, "Oğlumun trafik kazasında öldüğü söyleniyor. Oğlum trafik kazasında ölmedi. Oğlum birileri tarafından cinayete kurban gitti. Ben ve eşim, kardeşleri konunun üzerine gidilerek çözülmesini rica ediyoruz. Oğluma ait kazadan önce ve kazadan sonraki kamera kayıtları bulunamamıştır. Bu da şüpheleri arttırmaktadır. Oğlumun kaza yaptığı yol üzerinde iki adet petrol istasyonu olmasına rağmen, hatta bazı çiftliklerde güvenlik kamerası olmasına rağmen güvenlik kamera kayıtları yok denilmiştir. Bize kaza denilse de biz oğlumuzun öldürüldüğünü düşünüyoruz" dedi. Anne Kevser Şeker ise gözyaşları içerisinde, "Oğluma, kim, ne yaptıysa bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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