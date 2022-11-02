Çorum'da öğrenciler teleskopla uzayı gözlemledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da öğrenciler teleskopla uzayı gözlemledi

AA

Çorum'da öğrenciler teleskopla uzayı gözlemledi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde öğrenciler, teleskopla ay ve yıldızları gözlemledi.

Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu ve Oğuzlar Ortaokulu Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine Astronom Murat Akın tarafından kurulan teleskop ile uzayı inceledi.

Etkinlikte Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin, Oğuzlar Belediye Başkanvekili Hasan Çoçak, Oğuzlar Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu ve veliler de teleskopla uzayı görme imkanı buldu.

Astronom Murat Akın, gözlemin ardından Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen konferansta öğrencilere uzay, güneş, dünya, gezegenler, uzay olayları, uydular, galaksiler ve uzay olayları hakkında bilgi verdi.

Akın, AA muhabirine, ayın dünyadan yaklaşık 400 bin kilometre uzaklıkta olduğunu, teleskop sayesinde öğrencilerin ayı kraterlerine kadar görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Öğrencilerin teleskop kullanırken çok güzel tepkiler verdiğini belirten Akın, "Kendi gözleri ile teleskopla görme arasındaki farkı anlamış oldular. İnşallah bu bir başlangıç. Önemli olan burada çocuklarımıza bir ışık saçabilmek, uzaya onlar için bir pencere açabilmek. Ufuklarının sadece Çorum, Oğuzlar olmadığını, evrenin de ötesinde uzayda olması gerektiğini çocuklara göstermiş oluyoruz." dedi.

Çocukların teleskopla aya baktığında uzay boşluğunda asılı bir gök objesi gördüğünü anlatan Akın, "Çocuklarımızın astronomiye meraklarını daha da artırabilirsek, belki de buradan geleceğin astronomları, astronotları çıkabilir." diye konuştu.

Oğuzlar Ortaokulu Müdürü Ahmet Gümüş ise taşradaki çocuklara yeni ufuklar kazandırıp, yeni hayaller kurmalarını sağlamak için gözlem etkinliği yaptıklarını belirterek, Oğuzlar'dan da bir Aziz Sancar çıkabileceğine dikkati çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Halk ozanı Rüştü Şeker, kanser nedeniyle hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Halk ozanı Rüştü Şeker, kanser nedeniyle hayatını ...
Yamaç paraşütünden açtığı afişle ambulanslara yol istiyor
YEREL HABERLER Yamaç paraşütünden açtığı afişle ambulanslara yol ...
Çorum'da Yekbas köyünün mahalleye dönüştürülmesi belediye meclisinde kabul edildi
YEREL HABERLER Çorum'da Yekbas köyünün mahalleye dönüştürülmesi ...
Çorum'da çarpışan motosiklet ve otomobilde hasar oluştu
YEREL HABERLER Çorum'da çarpışan motosiklet ve otomobilde hasar ...
Çorum'da iki evden altın çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Çorum'da iki evden altın çaldığı iddia edilen zanlı ...
Çorum'da 3,5 milyon liralık mobil mamografi aracı hizmete başladı
YEREL HABERLER Çorum'da 3,5 milyon liralık mobil mamografi aracı ...
Çorum'da bıçaklı saldırıda yaralanan kişinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor
YEREL HABERLER Çorum'da bıçaklı saldırıda yaralanan kişinin tedavisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.