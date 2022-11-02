Çorum'da öğrenciler teleskopla uzayı gözlemledi

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde öğrenciler, teleskopla ay ve yıldızları gözlemledi.

Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu ve Oğuzlar Ortaokulu Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine Astronom Murat Akın tarafından kurulan teleskop ile uzayı inceledi.

Etkinlikte Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin, Oğuzlar Belediye Başkanvekili Hasan Çoçak, Oğuzlar Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu ve veliler de teleskopla uzayı görme imkanı buldu.

Astronom Murat Akın, gözlemin ardından Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen konferansta öğrencilere uzay, güneş, dünya, gezegenler, uzay olayları, uydular, galaksiler ve uzay olayları hakkında bilgi verdi.

Akın, AA muhabirine, ayın dünyadan yaklaşık 400 bin kilometre uzaklıkta olduğunu, teleskop sayesinde öğrencilerin ayı kraterlerine kadar görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Öğrencilerin teleskop kullanırken çok güzel tepkiler verdiğini belirten Akın, "Kendi gözleri ile teleskopla görme arasındaki farkı anlamış oldular. İnşallah bu bir başlangıç. Önemli olan burada çocuklarımıza bir ışık saçabilmek, uzaya onlar için bir pencere açabilmek. Ufuklarının sadece Çorum, Oğuzlar olmadığını, evrenin de ötesinde uzayda olması gerektiğini çocuklara göstermiş oluyoruz." dedi.

Çocukların teleskopla aya baktığında uzay boşluğunda asılı bir gök objesi gördüğünü anlatan Akın, "Çocuklarımızın astronomiye meraklarını daha da artırabilirsek, belki de buradan geleceğin astronomları, astronotları çıkabilir." diye konuştu.

Oğuzlar Ortaokulu Müdürü Ahmet Gümüş ise taşradaki çocuklara yeni ufuklar kazandırıp, yeni hayaller kurmalarını sağlamak için gözlem etkinliği yaptıklarını belirterek, Oğuzlar'dan da bir Aziz Sancar çıkabileceğine dikkati çekti.

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