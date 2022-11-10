Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

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ÇORUM (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Çorum merkez ve ilçelerinde törenle anıldı.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Osmancık Belediye Başkan Vekili Seher Pirinççi Kökez, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından Osmancık Yatılı Bölge Ortaokulu, Osmancık İlkokulu ve Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulunca Osmancık Belediyesi Kültür Merkezi'nde anma etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte ayrıca "Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda" isimli oratoryo sahnelendi.

Atatürk'ün sevdiği şarkılar dinletisiyle devam eden etkinlikte, çeşitli branşlarda başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinliğe Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Cumhuriyet Savcısı Yunus Dönmez, Osmancık Belediye Başkan Vekili Seher Pirinççi Kökez, Osmancık Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, Osmancık Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Oğuzlar

Oğuzlar'da da Büyük Önder'in ebediyete intikalinin 84'üncü yılında tören düzenlendi.



Kaymakam Ali Emre Tekin ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Oğuzlar 100. Yıl Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çaldığı ilçede protokol üyeleri ve vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu.

- Dodurga

Dodurga Kaymakamı Göktuğ Kaan Ayaz ve Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Kaymakamlık binası bahçesinde düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk sundu.

Nöbet ateşinin yakıldığı törende, Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.

Törene ilçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma Komutanlığı mensupları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Uğurludağ

Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin ile Belediye Başkanvekili Hacı Ahmet İpek, Uğurludağ Kaymakamlığı önündeki Atatürk Büstü'ne çelenk sundu.

Törenin ardından Uğurludağ Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan "10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü" etkinliği yapıldı.

Etkinlikte öğrenciler şiirler okuyup, çeşitli gösteriler sundu.

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