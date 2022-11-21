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Trafik kazası geçiren tiyatrocuların tiyatro salonundan çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı

AA

Trafik kazası geçiren tiyatrocuların tiyatro salonundan çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı

ÇORUM (AA) - Amasya'da trafik kazası geçiren tiyatro oyuncularının, "Baş Belası" adlı oyunu sahneledikten sonra Çorum Devlet Tiyatro Salonu'ndan çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Karadeniz turnesi kapsamında dün Çorum'da sahneledikleri son oyunun ardından ekip saat 22.45 sıralarında eşyalarını ve dekoru toplayıp, minibüse yerleştirmeye başladı.

Bir saati aşkın sürede toparlanan oyuncular, 00.00 sıralarında Çorum Devlet Tiyatro Salonu'ndan ayrıldı.

Samsun'a gitmek üzere yola çıkan ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçiren tiyatro ekibinin, oyundan sonraki son görüntüleri, Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nun güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan ekibin, Çorum Devlet Tiyatro Salonu'ndan ayrıldıktan sonra konaklama için kent merkezinde birkaç otelle görüştüğü, son anda konaklamaktan vazgeçip, Samsun'a gitmek üzere hareket ettiği, saat 11.00'deki uçakla Samsun'dan İstanbul'a uçmayı planladığı öğrenildi.

Çorum'dan Samsun'a giden Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada minibüsteki tiyatro ekibinden Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmiş, sürücü Bektaş ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy yaralanmıştı.

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