AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan'dan "hızlı tren" açıklaması

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ÇORUM (AA) - AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ankara-Çorum Hızlı Tren Projesi'nin yatırım programına alındığını bildirdi.

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, projeyle ilgili ihale sürecinin başladığını belirtti.

Ceylan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"27 milyar liralık asrın müjdesi hayırlı olsun. Hızlı Tren Projesi'ni yatırım programına aldık. Saatte 200 kilometre hız yapacak Ankara-Çorum hızlı tren hattımızı yatırım programına alındı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na, Çorum milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanımız Av. Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Bektaş, Merkez İlçe Başkanımız Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanımız Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Fatih Temur, ilçe teşkilat mensuplarımıza ve belediye başkanlarımıza, bizlere bu süreçte destek olan tüm teşkilatımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hızlı tren hattının şimdiden şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

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