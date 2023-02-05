Çorum Valisi Çiftçi'den "İskilipli Atıf Hoca" açıklaması

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İskilipli Atıf Hoca'yı anma etkinliklerine katılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İskilipli Atıf Hoca'nın vefatının 97. yıl dönümünde, 4 Şubat'ta Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma etkinliğine katıldığını hatırlattı.

Vali Çiftçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ancak bu anma programından bir kesimin hiç hoşnut olmadığını, eleştiri ve fikir hürriyeti sınırlarını aşarak şahsıma ve beraberimdeki heyete de ağıza alınmayacak ifadeler kullandıklarını esefle gözlemliyorum. İlkokulda öğrendiği bilgilerle, basmakalıp ifadelerle fikir beyan eden, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan, ahkam kesen, başkalarının düşüncelerine saygı göstermeyen, kendileri gibi düşünmeyenlere hakaret etmeyi hak gibi gören fütursuz bir güruh var. Bunlar şunu bilmeliler ki, ben onların ilkokulda, ortaokulda okuduğu İnkılap Tarihi derslerini, ilkokuldan üniversiteye her bitirdiğim okulda defalarca okudum, resmi tarih öğretileri konusunda en az onlar kadar bilgi sahibiyim. Ayrıca alternatif kaynaklardan da yakın tarihimizi, bize hain olarak tanıtılan insanların gerçek hayat hikayelerini araştırdım, öğrendim. İskilipli Atıf Efendi de bize hain diye tanıtılan, dayatılan, böyle bilinmesi istenen mazlum ve mağdur insanlardan biridir."

Aradan geçen 97 yıla rağmen İskilipli Atıf Hoca'nın hala anılmasının, idam cezasının millet nezdinde kabul edilmediğinin göstergesi olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:



"İstiklal Mahkemeleri'nde Atıf Efendi'nin idam cezasına hükmedilmesi, verilen kararın hukuki olduğunu, Atıf Hoca'nın suçlu olduğunu göstermez. Karar hukuki olmaktan ziyade siyasidir, potansiyel risk olabileceği düşünülen kişilerin rejim tarafından tasfiye edilmesi ve millete gözdağı verilmesinden ibarettir...Sonuç olarak, yaptığımız ziyaret, iddia edildiği gibi bir suç ve suçluyu övmek değildir, ayrıca Atıf Hoca hain olmadığı gibi ziyaret edenler de hain değildir. Kem söz sahibine aittir. İnanıyorum ki, yakın tarihimiz de 'milletin tarihi' olduğunda gerçekler daha iyi anlaşılacaktır."





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