Çorum'da masal kahramanlarının kostümlerini giyen öğrenciler kitap ayracı dağıttı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde Kütüphane Haftası nedeniyle masal kahramanlarının kostümlerini giyen öğrenciler kitap ayracı dağıttı.

Kırmızı Başlıklı Kız, Pinokyo, Çizmeli Kedi, Nasrettin Hoca gibi masal karakterlerinin kostümlerini giyen öğrenciler Atatürk Caddesi boyunca yürüdü.

Kitap okuma alışkanlığı için farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, esnaf ve vatandaşlara kendi imkanlarıyla yaptıkları kitap ayraçlarını dağıttı.

Kargı Şehit Suat Yaşar Halk Kütüphanesi'ne kadar yürüyen öğrenciler, kütüphanede topluca kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Okul öğretmenlerinden Emre Bıyık, AA muhabirine, Kütüphane Haftası nedeniyle farklı bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Kitap sevgisinin çocuk yaşta başladığını ifade eden Bıyık, "Masal kahramanları kostümleriyle yürüyüş yaparak esnaf ve vatandaşlara kitap ayracı dağıttık. Amacımız öğrencilerimize ve Kargı halkına kitap okumaları için farkındalık oluşturmaktı. İnşallah bugünden sonra kalıcı güzel değişikler olur." dedi.

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