        Çorum Haberleri

        Çorum'da mevsimlik tarım işçileri için model yaşam merkezi oluşturulacak

        Çorum'da mevsimlik tarım işçiler için model bir yaşam ve barınma merkezi oluşturmak amacıyla hibe desteği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:37 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:37
        Çorum'da mevsimlik tarım işçileri için model yaşam merkezi oluşturulacak
        Çorum'da mevsimlik tarım işçiler için model bir yaşam ve barınma merkezi oluşturmak amacıyla hibe desteği protokolü imzalandı.

        Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çorum Valiliğince hazırlanan ve İl Özel İdaresi ortaklığıyla, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle "Mevsimlik Tarım İşcilerine Hitit Güneşi ile Doğan Sosyal Entegrasyon Projesi" hayata geçirildi.

        Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 3,8 milyon lira hibe desteği almaya hak kazanan 9,5 milyon lira bütçeli projenin iş birliği protokolü, Çorum Valisi Ali Çalgan ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı.

        Cumhurbaşkanlığı Mevsimlik Tarım İşçileri Genelgesi doğrultusunda mevsimlik tarım işçilerine yönelik model yaşam ve barınma merkezi oluşturulması hedeflenen proje, kentte tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan mevsimlik tarım işçilerinin barınma koşulları iyileştirilecek, sosyal uyumu güçlendirilecek.

        Projenin uygulanmasıyla kentte mevsimlik tarım işçilerine yönelik hizmetlerin daha planlı, sürdürülebilir ve insan odaklı yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ali Çalgan, mevsimlik tarım işçilerinin ilin tarımsal üretiminde önemli rol üstlendiğini vurguladı.

        Tarım işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesinin sosyal devlet anlayışının gereği olduğuna dikkati çeken Çalgan, "Hedefimiz eğitimden sağlığa, sosyal hayattan istihdama kadar her alanda insan onuruna yakışır yaşam standardı oluşturmak. Çocukların eğitimden kopmadığı, kadınların sosyal hayata aktif katılım sağladığı ve ailelerin güvenli, düzenli ortamda yaşamlarını sürdürebildiği örnek bir model kuruyoruz." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

