Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 01:19 Güncelleme: 31.01.2026 - 01:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.


        D.Ç. (37) idaresindeki 06 DC 0919 plakalı otomobil ile S.A.Ç'nin (40) kullandığı 55 SN 035 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolu Çomar Barajı yol ayrımında çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 06 DC 0919 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan N.Ç. (11), I.Ç. (12), Ö.Ş. (50) ve N.Ç. (6) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunun Samsun istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Baba yüreği affetti
        Baba yüreği affetti
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Çorum FK Başkanı Korkmazoğlu: Tek hedefimiz takımımızı zirveye taşımak
        Çorum FK Başkanı Korkmazoğlu: Tek hedefimiz takımımızı zirveye taşımak
        Çorum'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Çorum'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Çorum FK, 1. Lig'de yarın sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak
        Çorum FK, 1. Lig'de yarın sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak
        Çorum'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 1 yaralı
        Çorum'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 1 yaralı
        Çorum Belediyesinden amatör spor kulüplerine 3 milyon liralık yardım
        Çorum Belediyesinden amatör spor kulüplerine 3 milyon liralık yardım
        Çorum Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine 3 milyon liralık nakdi yardım
        Çorum Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine 3 milyon liralık nakdi yardım