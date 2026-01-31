Çorum'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.





D.Ç. (37) idaresindeki 06 DC 0919 plakalı otomobil ile S.A.Ç'nin (40) kullandığı 55 SN 035 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolu Çomar Barajı yol ayrımında çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, 06 DC 0919 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan N.Ç. (11), I.Ç. (12), Ö.Ş. (50) ve N.Ç. (6) yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunun Samsun istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

