Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        "ÇORUM SİMEP" Projesi için hibe desteği protokolü imzalandı

        Çorum'da mesleki ve teknik eğitimi sanayi ile entegre etmeyi hedefleyen 11 milyon lira bütçeli "ÇORUM SİMEP: Sanayi İş Birliği ile Dijital ve Yeşil Sürdürülebilir Mesleki Eğitim Projesi" için hibe desteği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 13:13 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "ÇORUM SİMEP" Projesi için hibe desteği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da mesleki ve teknik eğitimi sanayi ile entegre etmeyi hedefleyen 11 milyon lira bütçeli "ÇORUM SİMEP: Sanayi İş Birliği ile Dijital ve Yeşil Sürdürülebilir Mesleki Eğitim Projesi" için hibe desteği protokolü imzalandı.

        Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ortaklığında yürütülecek proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından uygulanan Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazandı.

        Proje kapsamında, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin altyapısı güçlendirilecek. Her iki okulda bulunan toplam 5 atölye, dijital üretim, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir sanayi anlayışı doğrultusunda modernize edilecek.

        Güncel makine ve ekipmanlarla donatılacak atölyelerde öğrenciler, üretim ortamlarına yakın koşullarda eğitim alma imkanı bulacak.

        Proje çerçevesinde 9. sınıfı tamamlayan öğrenciler, mesleki beceri testleri ile ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilecek. Öğrenciler, makine teknolojileri, metal teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarımı ile motorlu araçlar teknolojisi alanlarında uygulamalı ve üretim temelli eğitim alacak.

        Eğitim sürecinde başarı gösteren öğrencilere Çorumlu sanayiciler tarafından burs desteği sağlanacak, uygulamalı eğitimlerde kullanılacak malzemeleri proje kapsamında karşılanacak.

        Öğrencilere mezuniyet sonrası yüzde 100 istihdam garantisi sunmayı hedefleyen projenin protokolü Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çalgan, projenin devlet kurumları, sanayiciler ve eğitim camiasının iş birliğiyle hayata geçirildiğini bildirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar da mesleki ve teknik eğitimin çağın gerektirdiği becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmede önemli rol üstlendiğine dikkati çekerek, "Bu proje sayesinde öğrencilerimiz üretim süreçlerine hakim, nitelikli ve sahaya hazır bireyler olarak yetişecek." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        60 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        60 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bu proje ile mezun olan gençlerin istihdama katılması sağlanacak
        Bu proje ile mezun olan gençlerin istihdama katılması sağlanacak
        Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere: 'Çorum ve Türkiye adına önemli bir b...
        Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere: 'Çorum ve Türkiye adına önemli bir b...
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
        Çorum'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Çorum'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Çorum FK Başkanı Korkmazoğlu: Tek hedefimiz takımımızı zirveye taşımak
        Çorum FK Başkanı Korkmazoğlu: Tek hedefimiz takımımızı zirveye taşımak
        Çorum'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Çorum'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında