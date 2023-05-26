Çorum'da köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Uğurludağ ilçesinde komşusuna ait köpeğin saldırısına uğrayan kadın hastaneye kaldırıldı.

Eskiçeltek köyünde Sevim A. (69), komşusuna ait köpeğin zincirini kopartarak saldırması sonucu yaralandı.

Yüzü ve bacağından yaralanan kadın, ambulansla Uğurludağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sevim A, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.





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