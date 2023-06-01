Çorum'da mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Ortaköy ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 75 yaşındaki kişi, köyünden 11 kilometre uzakta bulundu.

Fındıklı köyü civarındaki ormanlık alana mantar toplamak için giden Satılmış Nalçacı'dan bir süre haber alamayan yakınları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

Kayıp ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Bölgede arama yapan ekipler, kayıp kişiyi gece saatlerinde Fındıklı köyüne 11 kilometre mesafedeki Kavakalan köyü yakınlarında ormanlık alanda buldu.

Sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesi'ne götürülen Nalçacı'nın, yapılan muayenede sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

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