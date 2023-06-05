Çorum'un Mecitözü ilçesinden deprem bölgesine konteyner desteği

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Mecitözü ilçesinden deprem bölgesine 30 konteyner gönderilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Mecitözü ilçesinde kamu kurumlarınca vatandaşların desteğiyle yardım kampanyaları başlatıldı.

İlk olarak halkın nakdi ve ayni katkılarıyla toplanan yardım malzemeleri ve 2 konteyner, deprem bölgesine gönderildi. Ardından afet bölgesinde depremzedelerin konaklaması için yaşam alanı ihtiyacının gündeme gelmesi üzerine Mecitözü Kaymakamlığınca "konteyner seferberliği" başlatıldı.

Seferberlik kapsamında kamu ve özel kuruluşlar ile vatandaşların katkılarıyla 30 konteyner daha temin edildi. Kullanıma hazır hale getirilen konteynerler, deprem bölgesine gönderilmeye başlandı.

Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, AA muhabirine, asrın felaketinin ardından ilçe halkının depremzedelerin yardımına koştuğunu söyledi.

Atış, "Ülkemizde asrın felaketi olarak nitelendirilen bu felakette mağdur olan depremzedelerin kullanımına sunulmak üzere halkımızın desteği ile yaptırılan 30 konteyner daha tırlarla bölgeye gönderiliyor. Depremzedelere maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Mecitözü halkımıza göstermiş oldukları bu duyarlılıklarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Halkımız konteyner seferberliğinde de üzerlerine düşen görevlerini yapmıştır." dedi.

Atış, konteyner üretim ve sevkiyatının devam ettiğini, bu hafta çalışmaları tamamlayarak toplam 32 konteyneri afet bölgesine göndermiş olacaklarını sözlerine ekledi.

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