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Çorum ve ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı

AA

Çorum ve ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da eğitim öğretim yılının sona ermesiyle merkez ve ilçelerde öğrencilere karneleri verildi.

Bayat ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Programda okulun 8. sınıf öğrencileri kep atarak mezuniyeti kutladı.

Törenin sonunda öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Okul Müdürü Hasan Karakoca, karne verdiği öğrencileri tebrik etti, mezun olan öğrencilere de bundan sonraki yaşamlarında başarı diledi.

- Osmancık

Osmancık ilçesinde temel eğitimde 5 bin 217, ortaöğretimde 2 bin 20 olmak üzere toplam 7 bin 237 öğrenci ve 532 öğretmen tatile girdi.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, Osmancık İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini takdim etti.

Kaymakam Akpay, öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

- Uğurludağ

Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Remzi Torun, Uğurludağ Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Şahin ve Torun, sınıflarında ziyaret ettiği öğrencilere karnelerini verdi.

Şahin, ilçede temel eğitimde 466, ortaöğretimde 131 olmak üzere 597 öğrencinin karne aldığını söyledi. Şahin, öğrencileri tebrik ederek iyi bir tatil yaşamalarını temenni etti.

- İskilip

2022- 2023 eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla Misakı Milli İlkokulu'nda tören yapıldı.

Törende Kaymakam Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Belediye Başkanı Ali Sülük, tatile giren öğrenci ve öğretmenlere iyi bir tatil dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.

- Kargı

​​​​​​​Kargı'da okul öncesi, ilk, orta ve liselerde eğitim öğretim gören 1346 öğrenci ve 110 öğretmen, karne dağıtım töreninin ardından tatile girdi.

Kargı Atatürk İlk Okulu'nda yapılan törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Yıldız, okul müdürü Fatma Akpınar, öğrencilere karnelerini verdi. Törende ayrıca dereceye giren öğrencilere de ödüller verildi.

Uluçay, törende yaptığı konuşmada, ilçe genelinde 1346 öğrenci ve 110 öğretmen ile birlikte eğitim öğretim yılının tamamlandığını söyledi.

Okul Müdürü Akpınar ise tatilin, vakti boşa geçirme anlamı taşımadığına dikkati çekerek, "Tatiller dinlenmeyi hak ettiğiniz dönemlerdir. Tatil boyunca sizi dinlendirecek ve eğlendirecek aktivitelerin yanı sıra zayıf olduğunuz konularda kendinizi takviye etmelisiniz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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