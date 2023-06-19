Çorum'da 21 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

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​​​​​​​ÇORUM (AA) - Çorum'da 21 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.



Çorum merkez ile Uğurludağ, Alaca, İskilip, Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi, bulantı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurdu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen kişiler tedavi altına alındı.

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