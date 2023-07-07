Laçin'de hububat hasadı yapan biçerdöverler dane kaybına karşı denetlendi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesinde çiftçilerin bir yıllık emeklerinin zayi olmaması için biçerdöver kontrollerine başlandı.

Laçin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat döneminin başlamasıyla arazide denetimlerine başladı.

İlçede ekili alanlara giren 18 biçerdöver, ekipler tarafından denetlendi.

Laçin Tarım ve Orman Müdürü Bayram Hamgir, AA muhabirine, hasat sürecinde dane ve sap kaybını en aza indirmek için biçerdöverlere yönelik denetimlere başladıklarını söyledi.

Çiftçilerin bir yıllık emeğinin karşılığı olan ürünü aynı zamanda milli servet olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Hamgir, üreticilerin il ve ilçe müdürlüklerince yapılan kontrollerle yetinmeyip, hasat sırasında kendi kontrollerini de yapmalarını tavsiye etti.

Hamgir, "Ürün israfını önlemek için Laçin ilçesinde 18 biçerdöver kontrolü yapılmış olup hasat süresince kontroller devam edecektir. Çiftçiler ile biçördever operatörleri arasında bir sorun olmaması için sözleşmelere de dikkat etmekteyiz." dedi.

Hamgir, bu yıl etkili olan yağışlar nedeniyle dekar başı verimin ortalamanın üzerine çıktığını sözlerine ekledi.