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        Çorum'da hububat hasadı yapan biçerdöverler dane kaybına karşı denetlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:18
        Çorum'da hububat hasadı yapan biçerdöverler dane kaybına karşı denetlendi

        ÇORUM (AA) - Çorum'un Boğazkale ilçesinde çiftçilerin bir yıllık emeklerinin zayi olmaması için biçerdöver kontrolleri sürüyor.

        Boğazkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat hasadında dane kaybını en aza indirmek amacıyla biçerdöver kontrollerine devam ediyor.

        Boğazkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ürü Ömer Bakırcı, AA muhabirine, biçerdöver kontrollerinin yanı sıra üreticileri dane kaybı konusunda bilgilendirmek amacıyla eğitimler düzenlediklerini söyledi.

        Çiftçileri gerekli konularda yönlendirdiklerini belirten Bakırcı, "Hasat dönemi çalışmaları kadar önemli bulduğumuz anız yangınları, su tasarrufu ve doğru sulama teknikleri, hasat sonrası toprak işleme konularında da çiftçilerimize gerekli telkin ve bilgilendirmeleri yapıyoruz. Tüm çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum." dedi.

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