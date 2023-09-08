Osmancık'a Rehberlik ve Araştırma Merkezi açıldı

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte faaliyete başlayan RAM'da incelemelerde bulundu.

Makineci, RAM'ın eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla faaliyet göstereceğini söyledi.

Çevre ilçelere de hizmet verileceğini belirten Makineci "Merkezimiz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi bir kamu kurumudur. Osmancık, Kargı, Dodurga, Laçin ve Oğuzlar ilçelerimiz merkezimizin sorumluluk bölgesine bağlanmıştır. Bu beş ilçemizdeki özel gereksinimli bireylere, okullarımıza ve öğrencilerimize değerlendirme ve tanılama hizmetlerinin yanında tüm vatandaşlarımıza merkezimizde görevli psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler tarafından danışmanlık hizmeti de verilebilecektir. Sunulan tüm hizmetler ücretsiz olup her yaş grubundan vatandaşımıza açıktır." dedi.

Makineci, Rehberlik ve Araştırma Merkezinin açılmasına desteklerinden dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya ve Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay'a teşekkür etti.

Osmancık Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Fazıl Conba da kurumda özel eğitim ve rehberlik branşlarından öğretmenlerin çalışacağını belirterek kurumda 2 idareci, 4 rehber öğretmen ve 7 özel eğitim öğretmeninin hizmet vereceğini kaydetti.