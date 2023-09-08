Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Osmancık'a Rehberlik ve Araştırma Merkezi açıldı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 17:47 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmancık'a Rehberlik ve Araştırma Merkezi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte faaliyete başlayan RAM'da incelemelerde bulundu.

        Makineci, RAM'ın eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla faaliyet göstereceğini söyledi.

        Çevre ilçelere de hizmet verileceğini belirten Makineci "Merkezimiz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi bir kamu kurumudur. Osmancık, Kargı, Dodurga, Laçin ve Oğuzlar ilçelerimiz merkezimizin sorumluluk bölgesine bağlanmıştır. Bu beş ilçemizdeki özel gereksinimli bireylere, okullarımıza ve öğrencilerimize değerlendirme ve tanılama hizmetlerinin yanında tüm vatandaşlarımıza merkezimizde görevli psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler tarafından danışmanlık hizmeti de verilebilecektir. Sunulan tüm hizmetler ücretsiz olup her yaş grubundan vatandaşımıza açıktır." dedi.

        Makineci, Rehberlik ve Araştırma Merkezinin açılmasına desteklerinden dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya ve Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay'a teşekkür etti.

        Osmancık Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Fazıl Conba da kurumda özel eğitim ve rehberlik branşlarından öğretmenlerin çalışacağını belirterek kurumda 2 idareci, 4 rehber öğretmen ve 7 özel eğitim öğretmeninin hizmet vereceğini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        1800 yıllık su perisi!
        1800 yıllık su perisi!
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 22 Eylül'de başlıyor
        Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 22 Eylül'de başlıyor
        Çorum'da "Tarihi Kent Meydanı Projesi"nde ikinci binanın yıkımına başlandı
        Çorum'da "Tarihi Kent Meydanı Projesi"nde ikinci binanın yıkımına başlandı
        15 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        15 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Çorum'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Çorum'da konuştu:
        Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Çorum'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Çorum'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı