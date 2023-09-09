Çorum'da doktor ve sağlık çalışanları köy okulunu onardı Çorum'un Dodurga ilçesinde görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, bir köy okulunu eğitime uygun hale getirdi.

Dodurga Devlet Hastanesinde görev yapan doktorlar Recep Göksu ve Nazmi Alperen Gül, laboratuvar teknisyeni Nevzat Yılmaz, röntgen teknisyeni Ahmet Dursun Bodur ve İdari Mali İşler Müdürü Murat Yüksel, Tutuş köyündeki ilkokul binasını onardı.

Tadilat çalışmalarına ilçe sakinlerinden Enes İslamoğlu, Furkan Çevikli, Muhammed Fatih Asan, Ömer Faruk Şanlıer ve Basri Yılmaz da destek verdi.

Sağlıkçılar, hafta içi her gün mesai saatlerinde hastanede çalıştıktan sonra mesai bitiminin ardından Tutuş köyüne giderek okulun duvarlarını onardı, sınıfları boyadı ve okulda temizlik yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılına iki gün kala eğitime hazır hale getirilen sınıflar, öğrencileri bekliyor.

Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, doktor ve sağlık çalışanlarının örnek davranış sergilediğini söyledi.

Ekibin özverisiyle okulun pırıl pırıl olduğunu belirten Özüdoğru, doktor ve sağlık çalışanlarına emekleri için teşekkür etti.