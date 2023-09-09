Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da doktor ve sağlık çalışanları köy okulunu onardı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, bir köy okulunu eğitime uygun hale getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 16:47 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da doktor ve sağlık çalışanları köy okulunu onardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dodurga Devlet Hastanesinde görev yapan doktorlar Recep Göksu ve Nazmi Alperen Gül, laboratuvar teknisyeni Nevzat Yılmaz, röntgen teknisyeni Ahmet Dursun Bodur ve İdari Mali İşler Müdürü Murat Yüksel, Tutuş köyündeki ilkokul binasını onardı.

        Tadilat çalışmalarına ilçe sakinlerinden Enes İslamoğlu, Furkan Çevikli, Muhammed Fatih Asan, Ömer Faruk Şanlıer ve Basri Yılmaz da destek verdi.

        Sağlıkçılar, hafta içi her gün mesai saatlerinde hastanede çalıştıktan sonra mesai bitiminin ardından Tutuş köyüne giderek okulun duvarlarını onardı, sınıfları boyadı ve okulda temizlik yaptı.

        Yeni eğitim öğretim yılına iki gün kala eğitime hazır hale getirilen sınıflar, öğrencileri bekliyor.

        Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, doktor ve sağlık çalışanlarının örnek davranış sergilediğini söyledi.

        Ekibin özverisiyle okulun pırıl pırıl olduğunu belirten Özüdoğru, doktor ve sağlık çalışanlarına emekleri için teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?

        Benzer Haberler

        İskilip'te ormana sıçrayan anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü
        İskilip'te ormana sıçrayan anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü
        Çorum'un 71 yıllık demir ustası Kazım Keçik "Yaşayan İnsan Hazinesi" listes...
        Çorum'un 71 yıllık demir ustası Kazım Keçik "Yaşayan İnsan Hazinesi" listes...
        Osmancık Millet Bahçesi çevre il ve ilçelerden misafir ağırlıyor
        Osmancık Millet Bahçesi çevre il ve ilçelerden misafir ağırlıyor
        Park halindeki TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
        Park halindeki TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
        Çorum'da park halindeki tıra çarpan tırın sürücüsü öldü
        Çorum'da park halindeki tıra çarpan tırın sürücüsü öldü
        İskilip'in yöresel ürünleri Ankara'da tanıtılıyor
        İskilip'in yöresel ürünleri Ankara'da tanıtılıyor