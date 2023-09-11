Çorum'da ilk ders zili çaldı
Çorum merkez ve ilçelerinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Çorum Belediyesi Prof.Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'in de katıldığı programın ardından İşleyen, öğretmenlerle bir araya geldi.
-İskilip
Çorum'un İskilip ilçesinde 2 bin 850 öğrenci dersbaşı yaptı.
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, okulların açılması dolayısıyla İskilip Misakı Milli İlkokulu'nda düzenlenen programda öğrencilerle bir araya geldi.
İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer ve Ak Parti İskilip İlçe Başkanı Yusuf Kaya'nın da katıldığı programda Sülük, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarı dileklerini iletti.
- Sungurlu
Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Yavuz Selim İlkokulu ile İsmetpaşa İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törenlere katıldı.
Görmüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci ile birlikte katıldığı törenlerde öğrencilerle bir araya geldi.
Öğretmen ve öğrencilere başarı dileklerini ileten Görmüş, yeni eğitim yılının hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
- Bayat
Bayatta ilk ve orta dereceli okullarda 1920 öğrenci ders başı yaptı.
İlçe genelindeki 21 eğitim kurumunda yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle törenler düzenlendi.
Yaklaşık üç ay sınıflarından ayrı kalan öğrenciler, ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime başladı.