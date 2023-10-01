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        Çorum'da kelepçeden kurtulup kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı

        Çorum'da, sağlık rapor almak için getirildiği hastane bahçesinde, baş parmağını eklem yerinden çıkararak kelepçeden kurtulup kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 20:15 Güncelleme: 01.10.2023 - 20:26
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        Çorum'da kelepçeden kurtulup kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı
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        Çorum'da, sağlık rapor almak için getirildiği hastane bahçesinde, baş parmağını eklem yerinden çıkararak kelepçeden kurtulup kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Serkan E. (37), sağlık raporu alınması için polis otosuyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

        Burada acil servis önünde polis otosundan indiği sırada koşarak kaçmaya çalışan zanlı, narkotik polisleri ile hastanede görevli polis ve jandarma ekiplerince hastaneye yaklaşık 500 metre mesafedeki Oto Galericiler Sitesi'nde yakalandı.

        Bu sırada şüphelinin, baş parmağını eklem yerinden çıkararak kelepçeden kurtulduğu tespit edildi.

        Sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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