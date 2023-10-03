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        Çorum'da devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 18:49 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:01
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        Çorum'da devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, Oğuzlar-Çorum kara yolu 2. kilometresinde yol kenarına devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüste sıkışan D.D. ve T.C, Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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