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        Çorum'da terör örgütü PKK/KCK ile ilişkili 1 kişi yakalandı

        Çorum'da terör örgütü PKK/KCK ile ilişkili olduğu iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 09:01 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:01
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        Çorum'da terör örgütü PKK/KCK ile ilişkili 1 kişi yakalandı
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        Çorum'da terör örgütü PKK/KCK ile ilişkili olduğu iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan 1 şüpheli yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile ilişkili olduğu iddia edilen Y.K'yi takibe aldı.

        Takibe alınan şüphelinin içinde bulunduğu 34 CMN 849 plakalı otomobil, Yeniyol Mahallesi'nde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ile bıçak ele geçirildi.

        Aynı araçtaki Y.K. terör örgütü ile ilişkisi bulunmasından, S.K. ve D.G. ise uyuşturucu bulundurmaktan polis ekiplerince gözaltına alındı.

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